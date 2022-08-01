فى هذه الحالات يجب أن تلجأ لجهاز مرفق الكهرباء.. التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

هناك بعض الحالات التى يجب فيها على المشترك اللجوء إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لحل الشكوى.

ويرصد اليوم السابع لقراءه الحالات التى يلجأ فيها للجهاز لتقديم شكوى فى الوزارة وهيئتها و شركاتها التابعة طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 023421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 023421475 (داخلي 154).