ضبط لصوص لسطوهم المسلح على سائق لسرقة توك توك بالبدرشين

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من سائق مركبة "توك توك"، أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة المركز، استوقفه مجهولان لتوصيلهما لأحد الأماكن، وأثناء سيرهم أشهر أحدهما سلاح نارى "فرد محلى" وهدداه بسرقة مركبة "التوك توك"، إلا أنه قاومهما فقام حائز السلاح بإطلاق عيار خرطوش فأحدث إصابته وإستوليا على مركبة "التوك توك".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (السلاح المستخدم وعدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيامهما بالتصرف فى مركبة "التوك توك" بالبيع لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة "سىء النية") أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.