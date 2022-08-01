تعرف على الزى الخاص بطلاب الكلية الإكليريكية بدير المحرق فى أسيوط

كتب ـ محمد الأحمدى

تعتبر الكلية الإكليريكية اللاهوتية فى دير السيدة العذراء المحرق كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

وذكر الموقع الرسمي للكلية، أن الدراسة بها نظرية وعملية، ومدة الدراسة للحصول على الدرجة العلمية التى تمنحها الكلية 4 سنوات دراسية، وتسير الدراسة وفقاً لنظام الفصل الدراسى، وينقسم العام الجامعى إلى فصلين دراسيين، مدة كل منهما 12 أسبوعاً يتخللها فترة الامتحانات، ويُقِيم الطالب خلال العام الدراسي بمبنى الأقامة الداخلية بالكلية.

وتهتم الكلية من خلال نظام الدراسة بإعداد وبناء شخصية الطالب بناءً متكاملاً، يثمر روحاً عميقة الصلة بالله، نفساً سوية منضبطة، عقلاً مستنيراً بالمعرفة السليمة، علاقات ناجحةً مع الآخرين.

ويعتبر الزى الرسمى الخاص بالكلية، القميص الأبيض والبنطلون الأزرق لطلبة الفرقة الأولى والثانية، والروب الأسود وصليب الصدر لطلبة الفرقة الثالثة والرابعة.

وتمنح الكلية إجازة الأسبوعية للطلبة يومى السبت والأحد، بعد انتهاء آخِر يوم دراسى، بالإضافة إلى الإجازات السنوية فى رفاع صوم الميلاد، نصف العام، وصوم أهل نينوى، ورفاع الصوم المقدس، وعيد القيامة المجيد، والإجازات الاستثنائية فى حالات الطوارئ.