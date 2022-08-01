اللب السورى مش مجرد تسالى.. 4 فوائد صحية مدهشة لتناوله

كتبت ميرفت رشاد

تتميز بذور عباد الشمس المعروف بـ "اللب السورى" ، بفوائد صحية عديدة للجسم ، فيمكنك تحويلها إلى وجبات خفيفة لذيذة باستخدام مكونات أخرى لصنع شيء مشبع وصحي، فهذه البذور تتمتع ببعض قوى الشفاء ، وفى السطور القادمة سنوضح الآثار الجانبية لتناول بذور عباد الشمس، وفقا لما نشره موقع " eatthis"

1 تساعد في مكافحة الالتهاب.

توفر بذور عباد الشمس كلاً من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، لكل أونصة من بذور عباد الشمس ، ستجد حوالي ثلاثة جرامات وتسعة جرامات من كل منهم، قد يساعد تناول جرعة صحية من الدهون الأحادية غير المشبعة في نظامك الغذائي على تقليل الالتهاب .



2 يمكنك مراجعة توصياتك اليومية من الصوديوم.

إن اختيار بذور عباد الشمس المملحة يمكن أن يرسل بالتأكيد الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم ، توصي الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين باختيار المكسرات والبذور التي لا تحتوي على صوديوم .

تحتوي هذه البذور على 123٪ من الكمية اليومية الموصى بها أو 2820 ملليغرام من الصوديوم، الحد الأقصى اليومي الموصى به وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 هو 2300 إذا اخترت الحصول على بذور عباد الشمس ، فاختر أنواع الخالية من الملح.



3 تساعد في تحسين صحة القلب.

وجدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن المشاركين الذين تناولوا المزيد من البذور ، بما في ذلك بذور عباد الشمس ، ارتبطوا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وعوامل الخطر القلبية الوعائية بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول ، وبالمثل ، يمكن أن تساعد بذور عباد الشمس في خفض ضغط الدم ، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم، قد يتسبب هذا في حدوث نوبة قلبية أو قصور في القلب إذا عمل بجهد كبير.

4 تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

وفقًا لمجلة Cureus Journal of Medical Science ، تحتوي بذور عباد الشمس على حمض الكلوروجينيك ، والذي أظهرت الدراسات أنه يخفض نسبة السكر في الدم، اقترحت دراسات أخرى أيضًا أن بذور عباد الشمس توفر تحكمًا أفضل في نسبة السكر في الدم ، مما يعني أن هذه البذور لها خصائص مضادة لمرض السكري.

بحثت دراسة نشرت في مجلة البحوث الكيميائية والصيدلانية في آثار استهلاك بذور عباد الشمس على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.