خليك في بذر القرع هيقوى مناعتك.. لكن كتره هيسببلك الغازات

كتبت ميرفت رشاد

لقد سمعت عن تناول بذورعباد الشمس وبذور الشيا وأنواع أخرى مختلفة ، ولكن قد يكون الوقت قد حان لإضافة بذور قرع العسل إلى قائمتك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، بذور القرع تحتوى على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم ، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول بذور القرع ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 -تقوية جهاز المناعة :

تحتوي بذور اليقطين على الزنك ، وهو عنصر غذائي يدعم صحة المناعة، فإن تناولها باستمرار قد يساعدك على تناول ما يكفي من هذا المعدن الأساسي ودعم صحتك المناعية.

2- تسبب غازات في المعدة:

بذور قرع العسل غنية بالألياف التي يمكن أن تكون شيئًا جيدًا ، ولكن ممارسة التحكم في الحصص أمر مهم، إذا كنت تستهلك الكثير من البذور في وقت واحد ، فقد تؤدي إلى الغازات وعدم الراحة في المعدة .

3 – النوم بشكل جيد:



بذور القرع هي مصدر طبيعي للتربتوفان وهو حمض أميني يدعم النوم، لذلك ، يقترح تناولها في المساء ، مما قد يساعد الناس على الحصول على قسط من الراحة.

4 – زيادة السعرات الحرارية :



بالرغم من أن بذور القرع غنية بفيتامين E والدهون غير المشبعة ، إلا أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى تعبئة الكثير من السعرات الحرارية في نظامك الغذائي اليومي، في المتوسط ​​، ربع كوب من بذور القرع المجففة حوالي 180 سعرة حرارية، إذا كنت ستضاعف حجم الحصة ، فستضاعف السعرات الحرارية ، مما يجعلك تحصل بسهولة على أكثر من 300 سعرة حرارية على وجبة خفيفة واحدة.

5 - الكثير من العناصر الغذائية:



تحتوي بذور القرع على معادن مهمة مثل الحديد والكالسيوم، وفقًا لمايو كلينك ، فإن المدخول اليومي الموصى به من الكالسيوم هو 1000 إلى 1200 ملليجرام للرجال و 1200 ملليجرام للنساء إذا كان عمرك 51 عامًا أو أكبر. وفي الوقت نفسه ، فإن المدخول اليومي الموصى به من الحديد هو 10-15 ملليجرام للذكور والإناث البالغين ، و 30 ملليجرام للإناث الحوامل، إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة للحصول على العناصر الغذائية ، فتناول بعض بذور القرع.