وفاة كهربائى صعقا بالكهرباء أثناء توصيله مروحة بالمحلة

لقى كهربائى مقيم مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حتفه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بتوصيل مروحة بدائرة قسم أول المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "م.ب.ا" كهربائى لمستشفي المحلة العام جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء قيام المتوفي بتوصيل مروحة صعقه التيار الكهربائي ولقي حتفه في الحال وفشلت محاولات إنقاذه، تم التحفظ علي الجثة بالمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.