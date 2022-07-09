مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل المواطنين بأول أيام العيد وتوزع الهدايا على الأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبلت مراكز الشباب بجميع أنحاء محافظة كفر الشيخ المواطنين من كل الأعمار مع ساعات الصباح الأولى بالبالونات والهدايا وسط فرحة الأطفال، جاء ذلك فى إطار فاعليات مبادرة "العيد احلى بمراكز شباب مصر، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات مصر ، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة فاعليات الاحتفالية على مدار أيام العيد مع رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وقدمت اليوم بمراكز الشباب العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة الترويحية والفنية وتوزيع الهدايا على الأطفال كذلك متابعة تنفيذ المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب محافظة كفر الشيخ شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى، وقد فتحت الملاهي وغيرها من الألعاب الترفيهية الموجودة بالهيئات الشبابية أبوابها أمام الجمهور مع توافر العديد من اللعبات الرياضية المتاحة أمام رواد المراكز من تنس الطاولة، وكرة القدم و غيرها بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية.

وأضاف محروس، تقدم كافة الخدمات بمراكز شباب كفر الشيخ للأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد، باعتبارها متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين يأتي ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب ، وإقامة يوم ترفيهى خلال أيام عيد الأضحى المبارك يشارك فيه الطلائع والشباب والرواد لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.



احتفالات بمراكز الشباب بكفر الشيخ



توافد الاطفال على مراكز الشباب



توافد الاطفال على ممارسة الرياضة في أول أيام عيد الأضحى



توزيع الهدايا على الاطفال



توفير الالعاب للأطفال



جانب من الاحتفالية بمركز شباب



فتح مراكز الشباب أمام الأطفال



مشاركة طفلة في الاحتفالية بأول أيام عيد الأضحى