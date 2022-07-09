توزيع البالونات والحلوى ضمن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلقاء البالونات أمام مسجد المرسي الذي يُعد أحد أشهر مساجد المدينة، وذلك ضمن مظاهرة متعددة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وحرص الأطفال على مشاهدة منظر البالونات التي تتطاير في الهواء، والتقاط الصور أثناء نزولها، وتسابق المحتفلون بالعيد على اللحاق بها في ظل أجواء من السعادة والفرحة.

ورسم متطوعون البهجة والفرحة على وجوه الأطفال من خلال توزيع البالونات والحلوى على المواطنين، والرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة فى قلوبهم، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها.



احتفالية ببيلا بعيد الاضحى



اطلاق البالونات ابتهاجا بهيد الاضحى