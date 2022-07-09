اليوم السابع
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صلاة العيد بمسجد استاد كفر الشيخ بحضور نائب محافظ كفر الشيخ.. لايف

السبت، 09 يوليه 2022 06:37 ص
صلاة العيد بمسجد استاد كفر الشيخ بحضور نائب محافظ كفر الشيخ.. لايف
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أدى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتضمنت خطبة صلاة الأضحى التي أداها الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، أهم دروس عيد الأضحى المبارك التضحية والاعتماد على الله، إذ لجأ إبراهيم عليه السلام إلى ربه، فكانت الثمرة فبشرناه بغلام حليم، ثم كان الاختبار يابني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ولك أن تتصور ماذا يمكن أن يحدث لو أن والدا قال لابنه (إني أرى في المنام إني أذبحك) في هذه الأيام. إنها التربية والولد الصالح "يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين". مشيرا إلى "إعلان السماء حالة الطوارئ، ونزول جبريل بذبح عظيم ليفدي به إسماعيل".

فيما أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن رصد غرفة العمليات لأي مخالفات، وقد أدى أهالي المحافظة الصلاة في المساجد والساحات حول المساجد.


كفر الشيخ

عيد الاضحى

خطبة عيد الاضحى

مسجد الأستاد بكفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ساحات عيد الاضحى



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