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الدفاع الروسية: تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" في دونيتسك

السبت، 09 يوليه 2022 11:52 ص
الدفاع الروسية: تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" في دونيتسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت خلال اليوم الماضي، 22 موقعا لقيادة العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك الكتيبة 98 من لواء الدفاع الأوكراني في منطقة نوفوفورونتسوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، واستهدفت كذلك اللواء الميكانيكي السادس عشر في منطقة بوكروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى مواقع تتمركز فيها وحدات مدفعية، بما في ذلك نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في خاركوف، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" في دونيتسك، وكذلك دمرت القوات الروسية 5 مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: بلغ إجمال الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، 239 طائرة مقاتلة، و137 طائرة هليكوبتر، و1503 طائرات بدون طيار، و353 صاروخا مضاد للطائرات، كذلك تم تدمير 3994 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و738 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3117 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و 4099 مركبة عسكرية خاصة.

 

 


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