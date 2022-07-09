اليوم السابع
Ads
السبت، 09 يوليه 2022 04:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تتلقى من ليتوانيا طائرة مسيرة قتالية من طراز بيرقدار

السبت، 09 يوليه 2022 03:00 ص
أوكرانيا تتلقى من ليتوانيا طائرة مسيرة قتالية من طراز بيرقدار الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن نقل طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" من ليتوانيا إلى أوكرانيا.

وكتب يرماك على "تويتر" أمس الجمعة: "أرحب بالأسطورة بيرقدار (فاناغاس - الصقر) في أوكرانيا". وأعرب يرماك عن امتنانه لشعب ليتوانيا وشركة Baykar Makina التركية المصنعة للطائرات المسيرة. وأطلق اسم "الصقر" على الطائرة من دون طيار في ليتوانيا، حيث تم تسليمها في 4 يوليو.

وأرادت ليتوانيا شراء طائرة مسيرة في تركيا مقابل الأموال التي جمعها سكان البلاد (حوالي 6 ملايين يورو) لنقلها إلى أوكرانيا. ومع ذلك قالت الشركة المصنعة لهذه الأجهزة إنها ستعطيها لليتوانيا مجانا.

كما أعرب الجانب التركي عن رغبته في استخدام 4.4 مليون يورو من الصفقة المخصصة لدفع ثمن الطائرة لتقديم المساعدة الإنسانية وغيرها لأوكرانيا، واستخدمت فيلنيوس الباقي لتجهيز الطائرة بالأسلحة. وقد تم شراء صواريخ جو-أرض موجهة لها.


روسيا

اوكرانيا

ليتوانيا

اندريه يرماك

الحرب الروسيه الاوكرانيه



الموضوعات المتعلقة

روسيا: ننتظر تسوية أزمة حظر ليتوانيا عبور البضائع إلى كالينينجراد

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:33 م

ليتوانيا تعلن عقوبات جديدة على البضائع العابرة بين روسيا وكالينينجراد فى يوليو

الخميس، 30 يونيو 2022 02:07 م

ليتوانيا ترفض عرضا من بيلاروسيا لإعادة تشغيل خدمات قطارات ركاب فيلنيوس - مينسك

الخميس، 30 يونيو 2022 02:06 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. الغنوشى يواجه تهمة الإرهاب رسميا فى تونس.. ونجاة رئيس الإكوادور من مقصلة الإقالة..واستيراد الغاز الروسى محظور فى ليتوانيا..وتشكيل حكومة لبنان بيد الرئيس عون

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة