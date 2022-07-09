إعادة جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى منزله في طوكيو

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أعيد جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي توفي أمس متأثرا بجراحه جراء طلق ناري أثناء إلقاءه خطاب في مدينة "نارا" غربي البلاد، إلى منزله في العاصمة طوكيو اليوم السبت.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المركبة التي حملت جثمان آبي وصلت إلى منزله في حي "شيبويا" بطوكيو في حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).



وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن المركبة التي تحمل الجثمان قد غادرت صباح اليوم /السبت/ برفقة زوجته أكي آبي المستشفى، حيث كان يتلقى آبي العلاج في أعقاب تعرضه للهجوم ليتم الإعلان عن وفاته في حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس (بالتوقيت المحلي)، بعد إجراء التشريح البوليسي للجثة.



تجدر الإشارة إلى أن آبي كان قد تعرض لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في "نارا" غربي اليابان. واعتقلت الشرطة اليابانية مشتبها به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار.