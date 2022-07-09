«الحج»: تحديد 12 و13 ذى الحجة لطواف وداع حجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج

إيمان حنا

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة المتحدث باسم الوزارة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد اكتمال مرحلة مهمة من مراحل الحج وهى مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددى وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام، مشيراً إلى تسجيل رقم قياسى جديد فى هذه العملية، من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أى حالة ازدحام أو تكدس، مؤكداً أن الحجاج ينعمون بجميع الخدمات المقدمة لهم فى مشعر منى.

وأفاد -خلال المؤتمر الصحفى اليومى لموسم حج هذا العام الذى عقد، اليوم السبت، بمشاركة المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب ومتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي- بأن عملية التفويج تمت باستخدام الجداول التقنية والزمنية بمنظومة حديثة لتفويج رمى جمرة العقبة الأولى التى أتمها الحجاج، ومن ثم عملية الإفاضة من مشعر منى إلى المسجد الحرام من خلال استحداث 5 مسارات رئيسية للنقل الترددى لنقل جميع الحجاج من تلك المسارات إلى المسجد الحرام وأداء طواف الإفاضة.

وأشار إلى البدء فى عملية تفعيل الخطط التنفيذية والآليات لعملية التفويج لأداء طواف الوداع الذى حدد يوم 12 و13 من شهر ذى الحجة للحجاج من داخل السعودية، ويوم 14 للحجاج من الخارج لأداء الطواف واكتمال برنامجهم سواء للتوجه إلى المدينة المنورة لاستكمال بقية الأيام حسب المدة المحددة أو التوجه إلى منافذ الخروج للعودة إلى بلدانهم سالمين غانمين، لافتاً الانتباه إلى أن مركز التواصل والرقم الموحد لدى وزارة الحج والعمرة استقبل أكثر من 200 ألف اتصال من استفسارات لضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات واللغات.

من جانبه، أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالى أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة والخطة الصحية تواصل نجاحاتها مواكبة لتأدية الحجاج مناسكهم وإتمامهم ليوم عرفة والمبيت فى مزدلفة ورمى الجمرات وطواف الإفاضة وتنفيذ الخطط المعدة مسبقاً للمراحل التالية التى ستواكبها وإتمامها من خلال توفر كافة الإمكانات الصحية والكوادر البشرية فى جميع المستشفيات.

وقال إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل بينهم أى تفشّيات أو حالات مرضية مؤثرة على الصحة العامة، مجدداً الدعوة لكافة الحجاج تجنب الإجهاد الحرارى (ضربات الشمس) تفادياً لأى إصابات تتعلق بالإجهاد أو حدوث ضربات شمس والوقاية من ذلك باستخدام المظلات وشرب السوائل والراحة بشكل مستمر اثناء تأدية المناسك وتجنب العدوى من خلال ارتداء الكمامة.

وكشف الدكتور العبدالعالى أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية المقدمة فى كافة المنشآت الصحية فى المشاعر المقدسة تجاوز87 ألف مستفيد، وتم إجراء 155 عملية قسطرة قلبية، وتقديم 345 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 230 عملية جراحية و10 عمليات مناظير، كما استفاد من خدمات المستشفى الافتراضى 2000 حالة من الحجاج.

من جانبه، أكد المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، اكتمال عمليات نقل الحجاج فى رحلة المشاعر المقدسة، وعودتهم إلى مشعر منى صباح اليوم بعدما أتموا الوقوف بعرفات والمبيت فى مزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة بأمن وأمان وطمأنينة.

وقدّم الشلهوب شكره الجزيل لضيوف الرحمن على التزامهم بالتعليمات التى تنظم مواعيد رمى الجمرات وأداء طواف الإفاضة، وذلك من خلال تقيدهم بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التى تؤدى إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة، متطلعاً إلى الاستمرار فى ذلك خلال إقامتهم فى منى لرمى الجمرات فى أيام التشريق، خصوصا المتعجلين منهم للمغادرة من مشعر منى فى ثانى أيام التشريق، والتزامهم بتعليمات التفويج إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام التى يحددها لهم القائمون على خدمتهم.

وأفاد بأن قوات الأمن كافة استكملت استعداداتها لتنفيذ مهماتها فى تنظيم حركة المشاة والحشود لرمى الجمرات خلال أيام التشريق، ويشمل ذلك: مداخل منشأة الجمرات، وحول أحواض الرمي، وجميع الطرق التى تربط مواقع إقامة الحجاج بمنى مع منشأة الجمرات والمسجد الحرام، مشيراً إلى استمرار الجهات الخدمية فى تنفيذ مهماتها بمشعر منى لتوفير كل ما تتطلبه إقامة ضيوف الرحمن من خدمات.