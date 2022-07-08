6 أعشاب وتوابل ذات فوائد صحية يجب دمجها في نظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أننا عادة نستخدم الأعشاب والتوابل بكميات صغيرة في وصفاتنا، إلا أن لها تأثيرات صحية قوية، يحتوي كل عشب وتوابل على مزيج فريد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات وخصائص مكافحة السرطان والفيتامينات والمعادن، تم استخدام العديد من هذه الأعشاب والتوابل لقدراتها الطبية والشفائية لعدة قرون قبل أن نبدأ في دمجها في طبخنا، وفى السطور القادمة سنوضح 6 أعشاب وتوابل يجب أن تبدأ في دمجها في وجباتك من أجل الصحة والحيوية، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".

1. الزنجبيل

الزنجبيل ، هو نبات مزهر يستخدمه الناس منذ قرون فهو لا يساعد فقط في تهدئة الشعور بالغثيان ، الزنجبيل مليء بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والبكتيريا والفيروسات، كما أنه معروف جيدًا بتحسين الهضم ، والحماية من الإجهاد التأكسدي ، وقد ثبت أيضًا أنه يقلل من الكوليسترول السيئ. عند تناول الزنجبيل ، فإنه ينشط إنزيمًا في جسمك مسؤولاً عن التحكم في مستويات الكوليسترول ومراقبتها.

2. الكركم



الكركم ، المعروف باسم كركم لونجا ، هو نوع من التوابل الصفراء الزاهية الشائعة في الطبخ الهندي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وقد تم استخدامه للأغراض الطبية في الهند لعدة قرون، يمكنك العثور على الكركمين المزروع في الداخل ، وهو صبغة لا تمنح الكركم لونه النابض بالحياة فحسب ، بل تقدم أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، إنه مضاد طبيعي للالتهابات ، ومضاد قوي للأكسدة ، وله خصائص مضادة للسرطان ، وقد يساعد في الحماية من أمراض القلب ، وقد يساعد في علاج الاكتئاب .

3. الثوم

لقد تم استخدامه لمئات السنين ، وقد أكد العلم الغربي مؤخرًا العديد من آثاره الصحية المفيدة، لقد أثبت العلم أن الفوائد الصحية للثوم ناتجة عن مركبات الكبريت التي تتكون عندما يتم تقطيع فص ثوم أو سحقه أو مضغه، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة ، ويمنع خطر الإصابة بسرطان الدماغ ، ويخفض ضغط الدم ، ويقلل من الالتهاب ، ويدعم وظيفة المناعة .

4. إكليل الجبل



بالإضافة إلى تعزيز نكهة العديد من أطباقنا المفضلة ، فإنه يحتوي أيضًا على العديد من الخصائص المفيدة لصحتك، يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للتفسخ ، بالإضافة إلى وفرة بالفيتامينات والمعادن، يعتبر إكليل الجبل مصدرًا جيدًا للحديد والكالسيوم والفيتامينات A و C و B-6 ، ومصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك .

5. الهيل



الهيل " الحبهان "من التوابل القوية التي تشبه نكهة النعناع، قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، لأنه مضاد قوي للأكسدة ومدر للبول، قد يساعد أيضًا في محاربة الخلايا السرطانية من خلال تعزيز قدرة الخلايا القاتلة الطبيعية على مهاجمة الأورام.

6. القرفة



على الرغم من أن القرفة تشتهر برائحتها الدافئة والجذابة ، إلا أنها تستخدم في مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالصحة، يمكن أن يساعد في تقليل نسبة الجلوكوز والكوليسترول في الدم أثناء الصيام ، ويمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية ، وله خصائص مضادة للالتهابات ، ويساعد على تحسين وظائف المخ والذاكرة.