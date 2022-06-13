فوائد حليب الكركم الصحية عديدة أبرزها تقوية المناعة

كتبت فاطمة خليل

فوائد حليب الكركم لا حصر لها فهو يعزز المناعة ويمنع الالتهابات، ويتم صنع هذا المشروب عادةً عن طريق تسخين الحليب بالكركم والتوابل الأخرى، مثل القرفة والزنجبيل، وتعود الفوائد الصحية لحليب الكركم إلى حد كبير إلى وجود الكركمين ، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات موجود في الكركم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد حليب الكركم، بحسب موقع " gqindia".



فوائد حليب الكركم 1. يساعد في إدارة مستويات السكر يحتوي حليب الكركم على مكونات يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث يساعد الكركمين، المركب الفعال في الكركم، على تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين.

داء السكري من النوع 2 هو اضطراب مزمن لا تستجيب فيه خلاياك للأنسولين بكفاءة كما ينبغي، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في جسمك.

يمنع الكركمين إنتاج السيتوكينات الالتهابية، والتي لها تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم. لا يعزز الكركم نكهة الحليب فحسب، بل قد يساعد أيضًا في تقليل مخاطر أو شدة بعض المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، واعتلال الأعصاب الناتج عن مرض السكري.

2. يقوي المناعة من أكثر الفوائد الصحية المعروفة لحليب الكركم قدرته على تعزيز المناعة، لقد ثبت أن الكركمين يزيد من مستويات الجلوبولين المناعي وخلايا الدم البيضاء ، مما يساعد على محاربة العدوى، وهو فعال أيضًا في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

3. يقلل من الالتهابات حليب الكركم هو إكسير قوي مضاد للالتهابات للكركم أدوار موثقة علميًا في كل مرض التهابي تقريبًا.



وحليب الكركم رائع فى إدارة آلام المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل وآلام الجسم وآلام العضلات والمفاصل المنتفخة. 4. يقلل من مخاطر الأمراض وفقًا للدراسات، يرتبط استهلاك الحليب الذهبي بتقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض.

يحتوي الكركمين على خصائص قوية مضادة للأكسدة ، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. علاوة على ذلك، يعزز الكركمين مستويات هرمون الدماغ الذي يساعد في محاربة الاكتئاب ومرض الزهايمر.



5. يخفف الآلام حليب الكركم هو مشروب لاستعادة العضلات للرياضيين بجودة البروتين وتأثيره على التئام الجروح يمكن أن يزيد لسعة القصوى لاستهلاك الأكسجين من قبل الجسم أثناء المجهود الأقصى، والذي يحدد القدرة الهوائية وقدرة التحمل القلبي التنفسي.



كما أنه يزيد من عتبة اللاكتات التي تؤخر التعب.



كل من هذه المعايير مهمة لرياضات التحمل مثل سباقات الماراثون وركوب الدراجات أو كرة القدم.