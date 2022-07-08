من نمو العضلات إلى تعزيز المناعة.. فوائد اللحم الضانى في عيد الأضحى

كتبت ميرفت رشاد

يحتوى اللحم الضانى على عناصر غذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، بجانب احتوائها على نسبة عالية من البروتين المفيد للصحة، فاحرص على تناوله خلال فترة العيد الأضحى ، وفى السطور القادمة سنوضح لك الفوائد الصحية لتناول اللحم الضانى ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الفوائد الصحية لتناول اللحم الضانى :

1.يسهم في نمو العضلات:



لحم الضأن غنى بالبروتين والمعادن التي تساعد في نمو العضلات ودعم كتلة العضلات.





2. يسهم في تطور عظام الأطفال:



لأنه غنى بالبروتين الضروري أيضًا للنمو والتطور الطبيعي لعظام الأطفال.

3. تقليل الشعور بالتعب والإرهاق:



يحتوي لحم الضأن بشكل طبيعي على سبعة فيتامينات ومعادن تدعم الصحة والتي توفر أربعة فيتامينات أساسية تساعد في تقليل التعب والإرهاق.

4. تعزيز المناعة



لأنه مصدرا لأربعة فيتامينات ومعادن أساسية تساعد جهاز المناعة على العمل بشكل طبيعي، وتعزز من قدرته في درء الأمراض والعدوى الفيروسية.

5. الحفاظ على الصحة العقلية



لأنها تحتوى على 5 فيتامينات ومعادن أساسية تدعم الصحة العقلية وتحارب الاكتئاب.





6.الحماية من أمراض القلب



لأنه يحتوى على الكارنوزين الذي يعتبر من المكملات الغذائية التي تحافظ على صحة الشرايين وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية من مشاكل القصور ومن تراجع مستويات تدفق الدم والحفاظ على مستويات السكرى.

7. مصدر لأحماض أوميجا 3



يحتوى لحم الضأن على كميات من أحماض أوميجا 3 أو الأحماض الدهنية، التي تلعب دورا كبيرا في حمايتك من العديد من الأمراض أهمها الحفاظ على صحة القلب وتعزيز صحة الدماغ.