محافظ دمياط تتابع جاهزية موقف رحلات اليوم الواحد وأعمال مبنى هيئة تنشيط السياحة

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لمدينة رأس البر، استهلتها بمتابعة جاهزية موقف رحلات اليوم الواحد استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما تابعت أعمال تجهيزه ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.



وأكدت "المحافظ" على انتظام حركة السيارات بالمواقف والعمل وفقا لخطة محددة لتيسير تلك المنظومة خلال العيد نظرا لتوافد الآلاف من المواطنين على المدينة.



وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، الأعمال الجارية بمبنى هيئة تنشيط السياحة لرفع كفاءته وتطويره متضمنا محطة ركاب شرق الدلتا ، حيث اطلعت على خطوات التنفيذ لجميع الأقسام به وكذلك الأعمال المتبقية لاتمام التطوير لتتناسب مع الشكل الحضارى مع مدخل المدينة.



هذا وقد تفقدت محافظ دمياط شارع 34 بالمدينة بعد إزالة التعديات وفتحه و رصفه بالأسفلت، بما حقق إنشاء محور مرورى جديد يربط بين نهاية شارع بورسعيد وشارع صف 4 وصولا إلى شارع النيل، حيث ستساهم تلك الأعمال التى تضمنت توسعة الدوران المقابل له فى تخفيف الضغط المرورى عن المنطقة.





جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة