لو عايز تخس .. أفضل 4 بروتينات يجب إضافتها في وجبة الإفطار

كتبت ميرفت رشاد

الإفطار هو أحد أهم مراحل يومك، فإن جودة وجبة الإفطار هي الأهم خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أن الحصول على كمية كافية من البروتين في كل وجبة وطوال اليوم مهم لفقدان الوزن بشكل صحي، وفقًا لتقريرالمنشور في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن تناول 25 إلى 30 جرامًا من البروتين في كل وجبة يمكن أن يساعد في إدارة عوامل الخطر القلبية ، والتحكم في الشهية ، والمساعدة في إنقاص الوزن وإدارته، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

أفضل بروتينات الإفطار التي يجب تناولها لفقدان الوزن

1 - زبادي يوناني:

طريقة مريحة للغاية لبدء يومك مع زيادة البروتين، هي تناول وعاء من الزبادي اليوناني ، يحتوي الزبادي اليوناني عادةً على 14-18 جرامًا من البروتين لكل وجبة ، كما أنه يوفر لك الكالسيوم والبروبيوتيك الصديقة للأمعاء والمغذيات الأخرى أيضًا، كما أنه وسيلة رائعة لتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الفاكهة والمكسرات .

2 - بيض:

البيض طريقة رائعة لبدء صباحك بشكل صحيح، فهي ليست متعددة الاستخدامات فحسب ، بل إنها مليئة بالفوائد الصحية أيضًا، البيض عبارة عن بروتين ممتاز بالإضافة إلى أنه يحتوي على الحديد وفيتامين ب 12 والكولين ، والتي تشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في صحة الدماغ .

3 - مسحوق البروتين:



قد يكون الحصول على كمية كافية من البروتين أثناء وجبة الإفطار تحديًا كبيرًا ، لضمان حصولك على ما يكفي من البروتين ، حاول صنع مخفوق البروتين أو وضع ملعقة من مسحوق البروتين في القهوة أو الزبادي أو دقيق الشوفان.

4 - عين الجمل:



قد لا يكون الجوز كافياً لوحده لوجبة إفطار مشبعة ، لكن يمكن أن يكون إضافة رائعة إلى وعاء من الزبادي اليوناني أو دقيق الشوفان، عين الجمل يحتوي على دهون صحية وألياف وبروتين نباتي - ثلاثي العناصر الغذائية لإدارة الوزن، يمكن لنظام غذائي منخفض الطاقة غني بالجوز أن يعزز فقدان الوزن الذي يمكن مقارنته بالنظام الغذائي القياسي منخفض كثافة الطاقة ، وبدء يومك يمكن أن يكون الجوز طريقة بسيطة لدعم أهداف إنقاص الوزن.