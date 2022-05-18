كيف تفقد دهون البطن مع تقدمك في العمر؟ احرص على وجبة فطور صحية

كتبت إيناس البنا

تسمى الدهون الموجودة حول البطن "الدهون الحشوية" وهي تعتبر ضارة، ويتراكم هذا النوع من الدهون حول أعضائك الداخلية المهمة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل السكري، ومشاكل القلب، وما إلى ذلك.

علاوة على ذلك، فإن الدهون الحشوية الزائدة تنمو مع تقدمك في العمر وتزيد من فرص إصابتك بهذه الأمراض، بمعنى آخر، أن العمر والدهون الحشوية - ليسا مزيجًا جيدًا جدًا، لكن الخبر السار؟ يمكنك أن تفقد دهون البطن العنيدة عن طريق اتخاذ الخيارات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نمط حياة صحي.

الحد من تناول السكر



يؤدي تناول السكر الزائد إلى تخزين الدهون غير المرغوب فيها في بطنك ، خاصة مع تقدمك في السن، يُعتقد أن أحد أفضل الطرق لفقدان دهون البطن مع تقدمك في العمر هو تقليل السكر، وجدت الدراسات أن السكر المحلى يمكن أن يزيد من دهون البطن لدى البالغين.

تناول كل السعرات الحرارية قبل العشاء



هل أخبرك أحدهم يومًا أنه لا يجب أن تستهلك الكثير من السعرات الحرارية بعد 7 مساءً؟ يميل معظم الناس إلى تجاهل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها في الليل، الأنسولين، الهرمون الذي ينقل الجلوكوز الناتج عن الهضم إلى خلاياك لاستخدامها كطاقة، يكون أكثر فاعلية في وقت مبكر من اليوم حيث يعالج جسمك الطعام بسرعة أكبر.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن الأنسولين ينمو ببطء مع تقدم اليوم، فإن تناول الطعام بشكل كبير في نهاية اليوم يزيد من احتمالية تخزين ما تستهلكه على شكل دهون في بطنك.

يعد تتبع السعرات الحرارية الخاصة بك مع تقدمك في العمر أمرًا مهمًا كما كان عندما كنت صغيرًا، بالنسبة لشخص يحاول التخلص من دهون البطن العنيدة، فمن الأفضل أن تعرف ما يحتاجه جسمك من خلال مراقبة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، عندما تعرف كمية السعرات الحرارية التي تتناولها حاليًا ، فإنه يسهل عليك معرفة ما إذا كنت تتناول الكثير من السعرات الحرارية لأنها تساهم في تخزين الدهون الزائدة.

تناول وجبة فطور صحية



حكاية قديمة قدم الزمن - يجب ألا تفوت وجبة الإفطار. يقول الخبراء أن وجبة الإفطار هي الوقود الذي يحتاجه جسمك لمواصلة العمل طوال اليوم. املأ فطورك بجميع العناصر الغذائية الأساسية لتحقيق أقصى استفادة من وجبتك.

قم بتضمين المزيد من الأطعمة الكاملة في نظامك الغذائي



صقل الكربوهيدرات والمثبتات هي بعض الأمثلة العديدة للأطعمة المصنعة ، وهو أمر غير جيد بالنسبة لك. من ناحية أخرى ، فإن الأطعمة الكاملة هي عكس الأطعمة المصنعة. من المهم الحد من تناول الأطعمة المصنعة واستبدالها بالأطعمة الكاملة للحفاظ على لياقتك وصحتك. الأطعمة الكاملة مثل التوت والخضروات الورقية ودقيق الشوفان والبروتينات الخالية من الدهون واللوز يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من دهون البطن على المدى الطويل.