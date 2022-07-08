اليوم السابع
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الجمعة، 08 يوليه 2022 05:24 م
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صعود 3 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات ومواد البناء

الجمعة، 08 يوليه 2022 05:00 م
صعود 3 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها المقاولات ومواد البناء البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 3 قطاعات وهم المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.2%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.
 
فيما تراجع 13 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11.8%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.9%، يليه قطاعي البنوك، والسياحة والترفيه بنسبة 5.8%، 5.7%، على التوالي، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%، وانخفضت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، 1.4%، 1%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 8764.25 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 1693.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.48% ليغلق عند مستوى 2484.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.14% ليغلق عند مستوى 10731.80 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 3524.16 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 339 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 105.8 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.2%.

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