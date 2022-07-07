تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 5% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 8764.25 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 1693.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.48% ليغلق عند مستوى 2484.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.14% ليغلق عند مستوى 10731.80 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 3524.16 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 356.3 مليار جنيه إلى 339 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 105.8 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 465.6 مليار جنيه إلى 444.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.935 مليار ورقة منفذة على 142 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.294 مليار ورقة منفذة على 112 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 7.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 23.26% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.74%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 480.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 506.2 مليون جنيه، بحجم تداول 635.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 41.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 110.4 ألف عملية.