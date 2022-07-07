صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "الخدمات التعليمية" 2.3%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، أعقبه قطاعي خدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 1.5%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 1.3%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، وقفزت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وا

[4:26 pm, 07/07/2022] Hani Elhoty: البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم شركة أرما للزيوت بقيمة 91.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

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كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال شركة أرما للزيوت لعدد 486.9 ألف سهم بقيمة 91.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة مانفودز-أسهم ممتازة لعدد 13350 سهم بقيمة 66.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ كمية التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) عدد 922.4 ألف سهم بقيمة 218.8 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.688 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 395.4 مليون ورقة مالية بقيمة 547.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.43%، والعرب على 5.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.03 مليون جنيه، 803.2 ألف جنيه، 38.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 8764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2484 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.