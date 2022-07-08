جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفعيل الحوار الوطني للتغيرات المناخية بكافة محافظات الجمهورية تتضمن مشاركة جميع فئات المجتمع، شارك فرع جهاز شئون البيئة بسوهاج فى الملتقى العلمي الأول بين وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة سوهاج ومركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بحضور السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ود.عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المشاركة فى هذه الفاعاليات تأتي ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، حيث يقدم الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ القادم هو مؤتمراً تنفيذياً تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث سيتم تجميع نتائج وتوصيات الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة ودراستها للإستفادة منها فى مناقشات وفعاليات مؤتمر المناخ .

يُعد الملتقي واحدًا من أولى الملتقيات العلمية بالجامعات المصرية وفي صعيد مصر بصفة خاصة، والذي يهدف إلى الدمج بين العلوم الدينية وعلوم الطبيعة والحياة، وفي إطار أهداف التنمية المستدامة والاستعدادات التي تتخذها الدولة المصرية للحوار الوطني واستضافة قمة المناخ "cop 27" وهو أحد الانجازات الهامة للجمهورية الجديدة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تضمنت محاور الملتقي دور الفلك وتكنولوجيا الفضاء في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (أثر تطور النشاط الشمسي تجاه التغيرات المناخية – عرض المشاكل والحلول المقترحة)، ودور الأديان والرسالات السماوية تجاه الحفاظ على البيئة، إضافة إلى دور الشباب المصري والعربي لدعم مبادرات الدول تجاه التغيرات المناخية، فضلاً عن توضيح السياسات والإجراءات القانونية تجاه حماية البيئة لمجابهة التغيرات المناخية.

وخلال فعاليات الملتقى تم افتتاح معرض كتاب مجمع البحوث الإسلامية، كما تم عرض فيلم وثائقي عن (أثر النشاط الشمسى على الكوكب والتغيرات المناخية، دور علوم وتكنولوجيا الفضاء للحفاظ على البيئة والمناخ)، كما نفذ طلاب من أجل مصر نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ.



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (7)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (8)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (9)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (10)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (11)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (1)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (2)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (3)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (4)



جهاز شئون البيئة بسوهاج يشارك فى الملتقى العلمى الأول تحت عنوان الفلك وتكنولوجيا الفضاء (5)