التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها بسبب التفاف حبل أرجوحة حول رقبتها بسوهاج

لقيت طفلة فى الثامنة من العمر مصرعها بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، وذلك على إثر التفاف حبل أرجوحة حول رقبتها أثناء قيامها باللهو بالمنزل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوفاة طفلة عقب إلتفاف حبل الأرجوحة حول رقبتها وتم نقلها للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بوصول الطفلة حنين ح ع س 8 سنوات تلميذه وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة".

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري، وبسؤال والدها حازم ع س ح 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بأرجوحه بالمنزل ألتف الحبل حول رقبتها مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الخنق " ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة .