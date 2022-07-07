لحظة تشييع جثامين عائلة كاملة الأب وزوجته وأولاده الخمسة ضحايا حادث الصحراوى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر، تشييع أبناء قرية الديمقراط في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، جثامين عائلة كاملة فقدت في حادث على الطريق الصحراوي في سوهاج، وحضر الجنازة مئات من أبناء القرية.

وقال أبو الحجاج عطيتو ابن قرية الديمقراط، إن الدكتور الحسين محمد توفي وكافة أفراد أسرته خلال طريقه إلي القرية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أوصي بشراء أضحية لذبحها في العيد كعادته سنويا، لكن القدر كان أكبر من الجميع، وتوفي مع زوجته وأبناؤه الخمسة على الطريق، داعيا الله أن يرحمهم جميعا.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء الضحايا، وهم د.الحسين محمد عبدالنعيم 40 سنة، وفاتن محمود الطاهر 38 سنة، وأحمد الحسين محمد 16سنة، ورغد الحسين محمد 12 سنة ومحمد الحسين محمد 10 سنوات، ومحمود الحسين محمد 5 سنوات ويزيد الحسين محمد سنة ونصف،و تم نقل الجثامين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى، دائرة مركز جهينة شهد مساء اليوم، حادث سيارة على الطريق نتج عنه مصرع أسرة كاملة على الطريق، وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزاوى مفتش مباحث المركز بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مما نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بمحافظة قنا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة جار تحرير محضرا بالواقعة وتمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.