إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 12 مواطنا، بينهم أربعة أطفال، بإصابات متنوعة، في حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما لنقل الركاب والأخرى ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق الفيوم، بعد كوبري هوارة اتجاه أسيوط، اليوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وأخرى ملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي/ الغربي، بعد كوبري هوارة في اتجاه أسيوط بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الشرطة، و8 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم، لمكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنا بينهم 4 أطفال، وجميعهم أسر كانت في طريقها إلى مسقط رأسها بمحافظتي بني سويف، والمنيا، لقضاء عيد الأضحى المبارك، وسط أسرهم.

نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الأشعة والفحوصات، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لهم، وتنوعت الإصابات بين بسيطة وخطيرة، وأزيلت آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الحادث وظروفه، وملابساته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.