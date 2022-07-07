اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 08:36 ص
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هيئة الدواء توضح فوائد اللواصق الطبية.. إعرف التفاصيل

الخميس، 07 يوليه 2022 08:00 ص
هيئة الدواء توضح فوائد اللواصق الطبية.. إعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية أن فوائد اللواصق الطبية تتمثل فى التخلص من آلام العضلات والمفاصل والعظام والتى تنتج عن الإجهاد والمجهود العضلى الزائد، مضيفة: "يوجد أنواع كثيرة من اللواصق الطبية يمكن استخدامها على مناطق مختلفة من الجسم".
 
 
وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات : 
 
- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.
-يُنزع الغلاف الخارجى للصقة.
-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.
-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.
-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.
- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.

 


الصحة

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