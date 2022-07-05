هل يوجد علاج للبهاق؟.. ​هيئة الدواء المصرية تكشف الحقيقة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه إذا كان البهاق شديدًا، أو يجعلك غير سعيد، فقد تحتاج إلى التفكير في العلاج، وعادة ما تكون البقع البيضاء الناتجة عن البهاق دائمة، على الرغم من توفر خيارات العلاج لتقليل ظهورها. ​

وتابعت هيئة الدواء، أنه إذا كانت البقع صغيرة نسبيًا، يمكن استخدام بعض الكريمات لتغطيتها، ويمكن أن يوصي الطبيب باستخدام كريمات الستيرويد على الجلد لاستعادة بعض الصبغة في حالة عدم انتشار المرض في أجزاء كبيرة من الجسم، لكن استخدامها على المدى الطويل يمكن أن يسبب علامات تمدد الجلد وترققه. ​

وأضافت، أنه إذا لم تنجح كريمات الستيرويد؛ فيمكن أن يوصي الطبيب باستخدام علاجات أخرى (مثل العلاج بالضوء) وعلى الرغم من أن العلاج قد يساعد في استعادة لون بشرتك، إلا أن التأثير لا يستمر عادةً، والعلاج يمكن ألا يوقف انتشار الحالة. ​

وتابعت، أنه يجب الاهتمام بحماية الجلد والعينين من الشمس، واستخدام كريمات لتجنب حدوث حروق الشمس. ​