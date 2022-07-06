محافظ بنى سويف يتلقى التهانى من القيادات الكنسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

استقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدًا من القيادات الكنسية ببني سويف، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ضم الوفد كل من نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها، والأنبا"اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها، والقمص "باسيليوس" من دير الأنبا بولا، والقمص "فام الأنطونى" من دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، والأنبا بيشوى راعي دير السيدة العذراء بالحمام مركز ناصر، والقمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك.

وتقدم القساوسة بالتهنئة للمحافظ وكافة قيادات وأبناء بني سويف بالعيد، مؤكدين أن شعب مصر دوما يمتاز بمتانة الوحدة الوطنية ورسوخها، وعمق مشاعر الود والمحبة التي تعكس الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها والتي كانت وستظل دائما حائط قوى وحصن حصين أمام كافة محاولات الفرقة وكيد قوى الشر والإرهاب.

من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره الكبير للقيادات الكنسية،معبرا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد بشكل أصالة وتماسك الشعب المصري ،وأن أعيادنا ومناسباتنا واحدة لكل المصريين،وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة لحفظ وصون أمن واستقرار مصر،ومواصلة جهود التنمية في كافة القطاعات والمجالات.