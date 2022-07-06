مجلس الدوما الروسى: المسئولون الأوروبيون يبتعدون أكثر وأكثر عن مبادئهم

كتب أحمد عرفة

وصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، بيان الاتحاد الأوروبي حول إعداد إطار قانوني لتوظيف الأصول الروسية المجمدة بإعادة إعمار أوكرانيا، بأنه خطوة منافقة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، إن المسؤولين الأوروبيين يبتعدون أكثر فأكثر عن مبادئهم ومستعدون لإضفاء الشرعية على نزع الملكية.

وتابع رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، أن هذا يعني أن حق الملكية في أوروبا صالح فقط لأولئك الذين يعترفون بوصاية واشنطن وبروكسل، وهذا نفاق كبير.