ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها" إن المحادثات الثلاثية قد تجري على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يستمر يومين ويبدأ غدا الخميس، في منتجع جزيرة بالي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ليضم وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمرة الأولى مع نظيرهما الكوري الجنوبي بارك جين، الذي تولى المنصب في مايو الماضي، ويتم التخطيط للاجتماع الوزاري حيث إن التغيير في حكومة كوريا الجنوبية يخلق زخما جديدا لتحسين العلاقات الثنائية بين طوكيو وسول حيث توترت العلاقات في الآونة الأخيرة بسبب قضايا الحرب والنزاعات الإقليمية.

وسبق أن التقى الوزراء على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأسبوع الماضي، وهي أول محادثات ثلاثية من نوعها منذ العام 2017.

واتفق القادة على تعزيز التعاون الأمني ​​بشأن التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وسيتحدث وزراء خارجية الاقتصادات متقدمة النمو وسريعة النمو عن نقص الغذاء والطاقة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير الماضي، كما من المقرر أن ينضم ممثل موسكو سيرجي لافروف إلى الاجتماع.