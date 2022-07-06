تعرف على تفاصيل زيارة محافظ بورسعيد للهيئة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث كان فى استقباله اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء، بعث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما هنأ اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا المشروع يأتى ضمن سلسلة من القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية نحو تنمية شرق بورسعيد، باعتبارها وجهة الاستثمار العالمية، و لتحقيق أهداف النهضة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تتضمن مشروع القانون إقامـة المحطـة ومسودة العقـد الذى توافـق الطرفان علـى بنـوده، والذى تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متـر طـولى عمـق 18.5 متـر مساحة أرض المحطـة: 267 ألـف مـتـر مربـع وخمسمئة متـر مـربـع؛ مـدة الامتياز ثلاثون عامـًا تبـدأ مـن تـاريخ استلام الأرض، بعـد موافقـة مجلـس النواب وتتطابق مدة العقد كليًّا مع المدد التى حددها الدستور مقابـل حـق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكـى لـكـل مـتـر مـربـع كمـا هو منصـوص عليـه بالعقـد) .