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بإجمالى 12 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:10 م
بإجمالى 12 مليون جنيه.. محافظ بورسعيد يصدق على صرف بدل المنطقة الحرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على صرف بدل المنطقة الحرة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات بداية من يوم الخميس القادم عن الفترة من 1 يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر القادم لمدة 6 أشهر.



وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم صرف مبلغ 12 مليون و322 ألف جنيها لجميع العاملين بالجهات الحكومية وأصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد على أن يبدأ صرف بدل المنطقة الحرة من خلال ماكينات الصراف الٱلي بداية من يوم الخميس الموافق 7 يوليو الجاري.


جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك واستعدات المحافظة لاستقبال العيد برفع حالة الطوارئ في كافة الأجهزة التنفيذية من مديريات وأحياء وغيرها.



 


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