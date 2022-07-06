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"تاس": ميناء ماريوبول في جنوب أوكرانيا يعمل بكامل طاقته

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:17 م
"تاس": ميناء ماريوبول في جنوب أوكرانيا يعمل بكامل طاقته الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة تاس، الروسية، أن ميناء ماريوبول في جنوب أوكرانيا يعمل بكامل طاقته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحشد الدعم لها.

 

وسلط الأمين العام  بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالته بالفيديو إلى حوالي 40 من ممثلي الدول وبنك الاستثمار الأوروبي المجتمعين في (لوجانو) إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشري المأساوي للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل..قائلا" الحرب الروسية في أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشرّدت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر والأضرار والدمار الذي لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".


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