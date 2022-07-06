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الرئيس السيسي: "مش بزايد على ربنا وشايف اللى بيتعمل فى الدولة من إنجازات"

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:59 ص
الرئيس السيسي: "مش بزايد على ربنا وشايف اللى بيتعمل فى الدولة من إنجازات" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، قائلا: "اوعى تفتكروا أنى بزايد أو بدعي على الله.. ربنا يعلم اللى في قلبي ايه.. وانا الوحيد اللى شايف اللى بيتعمل وبتتعمل ازاي.. الدكتور خالد رايح ساب الـ 11 جامعة وجاب القرشين للهيئة الهندسية وسابهم.. طب الـ 11 جامعة دول كان محطوط لهم 2.5 مليار لكل جامعة والأسعار زادت.. ولو مش اتدخلنا المشروعات توقف.. واللى دفعناه نفع والمنشآت لازم تخلص فى سبتمبر ده".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "اللى بيتعمل في مصر أمر غير مسبوق.. ومعمول بالله.. بالله.. وليا الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا.. انى اقدر اعمل الكلام ده".
 
 

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