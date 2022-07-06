أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ960 جنيها

كتب - إسلام سعيد

أسعار الذهب في مصر سجلت تراجعات ملحوظة بالتداولات المسائية اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 وذلك بقيمة 6 جنيهات هبوطا في سعر جرام الذهب عيار 21، ليهبط الذهب من 966 إلى 960 جنيها للجرام في التداولات الآن بدون إضافة مصنعيات، وذلك مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات هي الأدني تقريبا منذ مارس 2022.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب في مصر تراجع استجابة إلى تراجع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، وذلك بسبب قوة الدولار وزيادة عوائد السندات مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، وكان هذا هو السبب الرئيسي لهبوط سعر الذهب في السوق المصري، بجانب هبوط واضح في الطلب على الذهب رغم أقتراب أجازة عيد الأضحي المبارك، والذي طالما كنا نشهد زيادة في الطلب على الذهب في مصر خلال هذه الفترة من كل عام.

أسعار الذهب في مصر عيار 18

شهدت أسعار الذهب في مصر لعيار 18 تراجع ملحوظ في التداولات المسائية الأربعاء 6 يوليو 2022 حيث كان يسجل في التداولات الصباحية 827 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ويسجل جرام الذهب عيار 18 الآن 823 جنيها للجرام بهبوط 4 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر عيار 24

يعتبر عيار 24 هو المكون الرئيسي لسبائك الذهب في السوق المصري، وحركة سعر عيار 24 تمثل التحرك في أسعار السبائك بأوزانها المختلفة، وسجل عيار الذهب 24 ما قيمته 1097 جنيها مقابل 1104 جنيها للجرام في التداولات الصباحية، وهو ما سيكون له انعكاس واضح على أسعار سبائك الذهب بأوزانها المختلفة في البلاد.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

شهدت أسعار الجنيه الذهب تسجيل مستويات 7670 جنيها ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً، وكان سعر الجنيه الذهب سجل أمس هبوطا بلغ 157 جنيها على مدار التعاملات طوال التداولات أمس.

مستقبل أسعار الذهب في مصر

يرتبط مستقبل وتطورات أسعار الذهب في مصر، بما تشهده أسعار الذهب في البورصة العالمية، والاتجاه الحالي للذهب هو التراجع عالميًا مع استمرار الضغط الذي يتعرض له الذهب من قوة الدولار، مدفوعا بارتفاع مستمر في السندات الأمريكية، مع رفع الفائدة في أكثر من اجتماع بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي كان اخرها رفع الفائدة 0.75 % في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ 1994 وهو ما ضغط بقوة على الذهب الذي لا يدر عائد، الأمر الذي يجعل المحللون والخبراء يتوقعون مزيد من الضغط على الذهب الذي لا يدر عائد مع ارتفاع مرتقب آخر للفائدة نهاية الشهر الجاري.