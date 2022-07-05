أسعار الذهب تتراجع اليوم لأدنى مستوى لها فى 3 شهور

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، حيث هبط الذهب في التعاملات الصباحية قرابة 13 جنيها في كل جرام، وفي التعاملات المسائية تراجع 8 جنيهات، ليصبح إجمالي التراجع في سعر الذهب حتى الآن 21 جنيها للجرام، ويأتي هبوط سعر الذهب في البلاد جراء انخفاض الذهب عالميا بأكثر من 40 دولار دفعة واحدة في تعاملات اليوم لتنزل أونصة الذهب من 1805 إلى 1766 دولار.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد من 987 جنيها للجرام في تداولات أمس إلى مستويات 966 جنيها للجرام الآن، لتبلغ قيمة التراجع قرابة 21 جنيها للجرام، ويعد هبوط عيار الذهب 21 أحد دعائم تحريك مبيعات المعدن الأصفر في البلاد إذ يعد الذهب عيار 21 هو القائد الرئيسي لحركة مبيعات الذهب في مصر، وهبوط أو ارتفاع أسعاره تؤثر بصورة مباشرة على مبيعات الذهب في البلاد.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجلت هبوط ملحوظ على مدار التعاملات، ومع النظر إلى أسعار الذهب في مصر أمس الاثنين 4 يوليو 2022 سنجدها كانت تسجل 846 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية أو رسوم، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستويات 826 جنيها للجرام بانخفاض قدره 20 جنيها حتى وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

أسعار الذهب من عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر، سجل الذهب عيار 24 أمس مستوى 1128 جنيها للجرام وأخذ طريقا للتراجع ليسجل الذهب عيار 24 سعر 1102 جنيها للجرام في تداولات التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

الجنيه الذهب كان أكبر الخاسرين من التراجعات خلال التداولات منذ أمس حتى الآن ليتراجع سعر الجنيه الذهب في مصر من مستوى 7869 إلى 7712 جنيها بالتداولات الفورية للذهب ليتراجع الجنيه الذهب قرابة 157 جنيها، بعد أن سجل الجنيه مستويات قياسية على مدار الشهور الماضية.

أسعار الذهب في مصر أمس الاثنين 4 يوليو 2022

سعر الذهب في مصر سجل أمس بداية حركة التراجع في السوق المصري، حيث يفتح سوق الذهب تداولاته يوم الاثنين من كل أسبوع، وشهد الذهب هبوط بحوالي 3 جنيهات مع تراجع سعر أونصة الذهب عند فتح التداول على الذهب من 1811 إلى 1805 دولار، ثم أخذ الذهب عالميا رحلة تراجع كبيرة.

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر

السبب الرئيسي لتراجع سعر الذهب في مصر هو الهبوط الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، كما ذكرت الأسعار العالمية للذهب هبطت من 1811 دولار بداية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوي 1766 دولار، وجاء هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية بعد الضغط الكبير على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع في الدولار مع اقتراب رفع جديد للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.