الذهب يتراجع 3جنيهات.. وعيار 21 يسجل 987 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 يوليو 2022 تراجع بحوالي 3 جنيهات، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1805 دولار للأونصة في تداولات اليوم مقابل مستويات 1811 دولار قبل إغلاق السوق في نهاية الأسبوع المنقضي.

سعر جرام الذهب في مصر من عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا وبيعا في محافظات الجمهورية يسجل 987 جنيها للجرام مقابل 990 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعيات على كل جرام والتي تتراوح من 40 إلى 80 جنيها بالنسبة لمشغولات الشركات المصرية.



أسعار الذهب في مصر تفصيلا: سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل الآن 987 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل الآن 846 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل الآن 1128 جنيها.

سعر الجنيه الذهب الذهب يسجل الآن 7869 جنيها.

أعلنت شعبة صناعة الذهب وكذلك شعبة تجارة الذهب، أنه بدءا من شهر يوليو 2022 يجرى زيادة سعر المصنعيات بواقع 10 % وفق الاتفاق بين الصناع ومصلحة الضرائب، حيث جرى تعديل الضريبة على القيمة المضافة لمصنعيات الذهب في مصر.

الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيها ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.