محافظ قنا: إطلاق أول تيار كهربائى بمشروعات حياة كريمة بعزبة البوصة

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن إطلاق أول تيار كهربائى بمشروعات حياة كريمة بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت ، كأول قرية على مستوى الجمهورية يتم توصيل الكهرباء للمشروعات التى تم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى لتلك المشروعات ، ومن ثم تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بديوان عام المحافظة لبحث تذليل معوقات استلام مشروعات حياة كريمة التى تم الانتهاء من تنفيذها ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال الداودي إن محافظة قنا حظيت بأن تكون أولي المحافظات التي شهدت افتتاح أول مجمع للخدمات الحكومية، و الخدمات الزراعية وأول وحدة صحية على مستوى الجمهورية ، تم تنفيذهم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، وقد تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإفتتاحهم خلال زيارته لمحافظة قنا فى ديسمبر 2021.

وأضاف محافظ قنا أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت فى تغيير شكل الريف في قرى محافظة قنا ، بوضعها فى مستوى واحد مع المدن، موجها الشكر لضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولى الأجهزة التنفيذية على جهدهم المبذول فى تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من المبادرة مما ساهم فى إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي حيث تعد المحافظة في مقدمة المحافظات التي أوشكت على الانتهاء تماما من كل مشروعاتها.

كما أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن بدء مشروع إزدواج طريق مصر – أسوان الزراعى بدايةً من نقطة تفتيش البياضية حتى كرم عمران بطول 12 كم ، كما أعلن عن البدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوى الغربى بدءا من قرية هوّ بمركز نجع حمادى ، حتى قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بطول 20 كم، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و المهندس محسن زهران مدير عام فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

ووجه محافظ قنا خلال الإجتماع بسرعة بدء العمل بكلا المشروعين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، كما شدد على المسئولين بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ كلا المشروعين ، مع مراعاة تطبيق معايير الجوده العالية في عمليات الرصف، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ، لزيادة معدلات الأمان وتقليل المخاطر على الطرق السريعة والداخلية والحد من الحوادث، لافتا إلى أننا نسعى إلى رفع كفاءة جميع الطرق داخل المحافظة تدريجيا للحفاظ على سلامة.