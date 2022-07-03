محافظ قنا يعلن عن مليار و146 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص مبلغ مليار و146 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023، منها 585 مليون مكون محلى، و561 مليون من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ قنا، اليوم لمناقشة البدء فى طرح وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة.

استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع خطة المشروعات المقترح تنفيذها بالوحدات المحلية خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل، موجها بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقًا للجدول الزمنى المقرر، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات، مع ضرورة متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه فى الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وقال الداودى، أن محافظة قنا تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مُستدامه، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2021 / 2022 بالكامل، وهو ما يؤكد حرص الأجهزة على الاستفادة من جميع المبالغ المخصصة ضمن الخطة الاستثمارية فى تنفيذ مشروعات خدمية تنعكس بالإيجاب على جودة حياة المواطنين.