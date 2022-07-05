غدا.. "مستقبل الطاقة فى مصر والعالم" ندوة بنقابة المهندسين فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تعقد نقابة المهندسين بالإسكندرية، برعاية الدكتور هشام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة "الأبعاد الجيواقتصادية لمستقبل الطاقة فى مصر والعالم"، غدا الاربعاء 6 يوليو، يحاضر فيها الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس.

وصرح الدكتور حسن لطفى، أن الندوة ستتناول الملف الهام المتعلق بمستقبل الطاقة فى مصر والعالم والأبعاد الجيواقتصادية التى تحدد مستقبل الطاقة إقليمياً ودولياً، مشيرا إلى أن الدكتور رمضان أبو العلا سيتناول فى الندوة عدة محاور منها استراتيجيات الطاقات الجديدة والمتجددة وفق رؤية مصر 2030 .

وأضاف الدكتور حسن لطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالنقابة، أن الندوة ستنعقد بقاعة المؤتمرات بمبنى النقابة بالشاطبي، وسيتم بث فعالياتها أونلاين عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك والإجابة على كافة الاستفسارات.