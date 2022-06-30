اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق "كامب" صيفى للأطفال للعام الثانى على التوالى

الخميس، 30 يونيو 2022 03:02 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق "كامب" صيفى للأطفال للعام الثانى على التوالى نقابة المهندسين - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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تطلق نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، فاعليات وأنشطة الكامب الصيفى للعام الثانى على التوالى خلال أشهر الصيف بعد نجاح الموسم الأول.
 
وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه بعد نجاح الموسم الأول للكامب الصيفى والتحاق أعداد كبيرة من أبناء المهندسين فى مختلف الأنشطة، تم تنظيمه للعام الثانى بناء على رغبة المهندسين وأسرهم.
 
واضاف أنه تم فتح باب الالتحاق بالكامب فى الأنشطة المختلفة، منها ورشة رسم وأشغال يدوية لذوي الهمم، والمبتكر الصغير المستوى الأول، المبتكر الصغير المستوى الثانى، دورة رسم بالخيوط، حفظ القرآن الكريم، الكشافة، تعليم اساسيات اللغة الإنجليزية ، وكرة السرعة.
 
وأوضح أن كافة المدربين فى الكامل الصيفى مميزين وذو خبرة فى مجالها، وذلك حرصا من اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية لتعليم أبناء المهندسين بأفضل مستوى وتنمية مهاراتهم خلال فصل الصيف.

 


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