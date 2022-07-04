هتظبط ضغطك والتخلص من ألم الظهر.. تعرف على فوائد اليوجا لصحتك

فاطمة ياسر

اليوجا تعد من التمارين الرياضية الجيدة للصحة العامة، فممارستها تعد من الحيل الجيدة والسهلة، حيث يمكن القيام بها في المنزل بكل سهولة، لأنها لا تحتاج لمعدات معقدة للقيام بها.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أبرز فوائد القيام بممارسة اليوجا، ومنها:

-زيادة نشاط الجسم، والسبب يرجع إلي تحريك الدورة الدموية بالجسم، وتنشيط خلايا الجسم والمخ معا.

-تعمل اليوجا علي تخفيف من الإصابة بألم العضلات بالجسم، وتساهم في تقويتها والحد من الألم مرة أخري.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن اليوجا لها دور كبير في تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله.

-تعمل علي زيادة مرونة المفاصل بالجسم، وأيضا زيادة قوة الأربطة وأوتار الجسم، والحد من تعرضهم لأي مضاعفات.

-تعد من الحيل الجيدة لمرضي ارتفاع ضغط الدم، حيث أنها تعمل علي تنظيم نسبته، كما أنها تعمل علي تنظيم ضربات القلب.

-اليوجا تعد من الرياضيات التي تقلل الرغبة في تناول الطعام، وأيضا تساهم في حصولك علي الأطعمة الصحية، ولذا فهي من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

-تعمل اليوجا علي تقليل الشعور بألم الظهر، ولذا فممارستها يعد حيل الجيدة للقضاء علي هذا الأزمة.

-تساهم اليوجا في حصوله علي حالة مزاجية جيدة، لأنها تهدئ الأعصاب، وتقلل من شعورك بالتوتر والقلق.