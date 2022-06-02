اليوجا والمشى تمارين بسيطة لمحاربة مرض السكرى

كتب - حسام الشقويرى

التمارين مفيدة للجميع إلى حد كبير، و مهمة بشكل خاص إذا كنت مصابًا بمرض السكري، ويمكن للتدريبات أن تفعل جميع أنواع الأشياء من أجلك، مثل خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم، وزيادة طاقتك، ومساعدتك على النوم بشكل أفضل. إذا لم تكن التمارين البدنية عالية التأثير مناسبة لك، فهناك الكثير من الخيارات الأخرى حسبما نشر موقع webmd

المشي



طريقة بسيطة لممارسة الرياضة والحصول على الهواء النقي. يمكن أن يقلل من إجهادك أيضًا. المشي السريع لمدة 30 دقيقة إلى ساعة 3 أو 4 مرات في الأسبوع هو إحدى الطرق لتحقيق هدفك.

الرقص

يمكن أن تكون هذه طريقة ممتعة لممارسة الرياضة لمدة 25 دقيقة ، 3 أيام في الأسبوع لمساعدة قلبك ، وخفض نسبة السكر في الدم ، وتخفيف مستويات التوتر ، وحرق السعرات الحرارية.

السباحة



هذا أحد التمارين الهوائية التي لا تجهد مفاصلك مثل غيرها من التمارين. كما أنه يتيح لك تمرين عضلات الجزء العلوي والسفلي من جسمك في نفس الوقت. ضرب الماء مفيد أيضًا لقلبك. يمكنه أيضًا خفض الكوليسترول ومساعدتك على حرق السعرات الحرارية الخطيرة.

دراجة هوائية



يمكن أن تكون محاربة مرض السكري سهلة مثل ركوب الدراجة. سواء كنت تستخدم جهازًا ثابتًا أو تضرب الطريق ، فإن 30 دقيقة يوميًا من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع يمكن أن ترفع معدل ضربات قلبك وتحرق سكر الدم وتساعدك على إنقاص الوزن دون الإضرار بركبتيك أو مفاصلك الأخرى.

صعود السلالم

يمكن أن تكون هذه طريقة صحية وسهلة لحرق السعرات الحرارية وجعل قلبك ورئتيك يعملان بشكل أسرع ، خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2. يعد صعود الدرج لأعلى ولأسفل لمدة 3 دقائق بعد حوالي ساعة أو ساعتين من تناول الوجبة طريقة جيدة لحرق السكر في الدم. يمكنك القيام بذلك في أي مكان يوجد به درج ، مثل عندما تحتاج إلى استراحة من العمل.

تدريب القوة



يمكنك القيام بذلك باستخدام الأوزان الحرة أو أحزمة المقاومة. يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ويساعد في تقوية عضلاتك وعظامك. يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه إذا كنت تفعله مرتين في الأسبوع - بالإضافة إلى الأشياء الهوائية الخاصة بك. يمكنك القيام بالعديد من هذه التمارين في المنزل ، مثل:

رفع البضائع المعلبة أو زجاجات المياه

تمرين الضغط

شكا من الجلوس

القرفصاء

الحدائق

إذا لم تكن فكرة التمارين التقليدية مناسبة لك ، فلا داعي للقلق. يعتبر الوقت الذي تقضيه في حديقتك نشاطًا هوائيًا وتدريبًا للقوة. إنه يجعل دمك يسير (بما أنك تمشي وتركع وتنحني). كما أنه يبني العضلات ويساعد عظامك (بما أنك تقوم بالحفر والرفع والنزع). أنت أيضًا في الخارج ، حيث يمكن أن تكون مستويات التوتر لديك أقل.

اليوجا



لقد نجح لمدة 5000 عام كتمرين منخفض التأثير يمكن أن يجعلك أقوى وأكثر مرونة. يمكن أن تساعد اليوجا أيضًا في التوازن. قد تؤدي الحركات والوضعيات والتركيز على التنفس أيضًا إلى تخفيف التوتر والمساعدة في بناء العضلات. يمكن أن يحافظ ذلك على مستويات السكر في الدم لديك أكثر استقرارًا.

تاي تشي



يستخدم هذا الفن الصيني القديم حركات بطيئة ومحكومة - إلى جانب التخيل والتنفس العميق - لبناء القوة. يمكن أن يساعد أيضًا في التنقل والتوازن والمرونة. يمكن أن يؤدي هذا التمرين اللطيف أيضًا إلى خفض مستوى التوتر لديك. قد يساعد أيضًا في منع تلف الأعصاب في قدميك.

ماهو القدر الكافي؟



ما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين الهوائية 5 أيام في الأسبوع يمكن أن تساعد الأنسولين في جسمك على العمل بشكل أفضل. نحن نتحدث عن التمرينات التي تجعل قلبك ورئتيك تتحرك وتدفع تدفق الدم إلى سرعة أعلى. إذا لم تكن نشطًا منذ فترة ، فابدأ من 5 إلى 10 دقائق يوميًا وزد من نشاطك بمرور الوقت. تحدث مع طبيبك قبل أن تبدأ.