مؤتمر دولى فى سويسرا يرسم معالم إعمار أوكرانيا مستقبلًا

كتبت: هناء أبو العز

تستضيف سويسرا مؤتمر لوجانو لإعادة بناء أوكرانيا مستقبلا في وقت تستمر فيه روسيا بالتحرك العسكرى فى هذا البلد منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إنّ مؤتمر لوجانو سيضع خارطة لإعادة إعمار أوكرانيا ومصادر التمويل .

وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن المهمة ضخمة جدا في الأراضي المحررة أقله.

وكان منظمو المؤتمر السويسريون يأملون بمجيء الرئيس شخصيا إلا أنه سيكتفي كالعادة بمداخلة عبر الفيديو.

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميغال الأحد إلى لوجانو برفقة رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري. وكان في استقبالهما الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس.

وسيضم الوفد الأوكراني نحو مئة شخص للقاء مسؤولين سياسيين ومؤسسات دولية وممثلين عن القطاع الخاص.

وستحضر إلى لوجانو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس وزراء تشيكيا بيتر فيالا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، فضلا عن نظيره البولندي ماتيوش مورافتسكي الذي تستقبل بلاده العدد الأكبر من اللاجئين الأوكرانيين، لوضع معالم "خطة مارشال" لأوكرانيا كتلك التي وضعت لانتشال أوروبا الغربية من انقاض الحرب العالمية الثانية من خلال برنامج اقتصادي أميركي.

وكان المؤتمر مقررا قبل التحرك العسكرى الروسي لأوكرانيا بكثير، وكان سيناقش أساسًا الإصلاحات في هذا البلد ولا سيما مكافحة الفساد المستشري، لكن أعيد تركيزه على الاعمار.

واجتماع لوجانو ليس مؤتمر مانحين بل سيسعى إلى وضع المبادئ والأولويات لعملية إعادة البناء.