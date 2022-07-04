رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج لـ750 مليار دولار على الأقل لإصلاح البنية التحتية

كتب ـ أحمد عرفة

قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس الوزراء الأوكراني، إن بلاده تحتاج إلى 750 مليار دولار على الأقل لإصلاح البنية التحتية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الإثنين، إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".

وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع في روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".