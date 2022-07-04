وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع في روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن روسيا لا يمكن عزلها فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم ولديها العديد من الأصدقاء فيه.

وقال ميشوستين في الجلسة العامة لمعرض "إنوبروم" المنعقد حاليا في مدينة يكاترينبورج الروسية: "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم، ونقدر ونحترم الجميع.. لافتا إلى أنه لا يمكن عزل روسيا فهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن العقوبات على روسيا، غيرت النظام الحالي جذريا، ما يتطلب من موسكو بناء سيادتها التكنولوجية في وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك تراجع في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لكن التراجع لم يصل إلى مستوى حرج.

وتابع :أنه لا يزال الاقتصاد الروسي في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على مدى 5 أشهر، فيما زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 3% تقريبا.

وأشار إلي روسيا تحتاج إلى أسطول سفن قوي، مؤكدا أنه يجب أن ينتقل الاقتصاد الروسي إلى النموذج الرائد، إذ يجب تطوير السوق المحلية وزيادة الصادرات.