اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 05:40 م
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حصاد الوزارات.. وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية منافذ لحوم
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل
 
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
 
الصحة: متحورات أوميكرون الفرعية سريعة الانتشار ولا تؤدى لإصابات شديدة
 
الصحة تكشف 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا
 
الصحة: استقرار معدل وفيات كورونا والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها
 
الصحة تستقبل 29 مليونا و865 ألف زيارة لمبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة"
 
 

حصاد الوزارات

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وزاره التموين

الصحه

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