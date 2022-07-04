حصاد الوزارات.. وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
بدء التشغيل الفعلى للقطار الكهربائى الخفيف LRT.. التفاصيل
وزير التموين: ضخ 160 طن لحوم يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية
الصحة: متحورات أوميكرون الفرعية سريعة الانتشار ولا تؤدى لإصابات شديدة
الصحة تكشف 3 وصايا هامة للمواطنين للوقاية من كورونا
الصحة: استقرار معدل وفيات كورونا والحجز بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها
الصحة تستقبل 29 مليونا و865 ألف زيارة لمبادرة "متابعة وعلاج الأمراض المزمنة"
التموين: إنشاء 39 شادرا لطرح الخراف الحية للأضاحى بسعر 90 جنيها للكيلو قائم
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