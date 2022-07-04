اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:10 ص
حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور محكمة- أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ويعد رجال الطب الشرعى تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجنى عليه، لبيان أسباب وتاريخ الوفاة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء تواجدهما بأحد شوارع بولاق الدكرور، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض كان بحوزته. 
 
أضاف المتهم أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأن الخلاف الذي اشتعل بينهما دفعه للاعتداء عليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث  وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وأصيب بجرح طعني أدى لمقتله في الحال، نتيجة اعتداء صديقه عليه، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

أخبار الحوادث

قتل

بولاق

الطب الشرعى

حبس متهم

جريمة قتل

قاتل صديقه



الموضوعات المتعلقة

النيابة تعاين موقع جريمة قتل سيدة على يد نجلها لرفضها مساعدته بكفر شكر

الجمعة، 01 يوليه 2022 07:45 م

9 معلومات ببيان النيابة العامة بشأن التحقيقات في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال

الخميس، 30 يونيو 2022 10:29 م

النيابة العامة تفند شائعات مواقع التواصل عن جريمة قتل المذيعة شيماء جمال.. وتنفى ابتعاد المتهم الثانى عن المساعدة فى الواقعة.. وتؤكد: لا تمييز فى التحقيق بسبب "وظيفة الزوج".. ولا تهاون فى ملاحقة مروجى الأكاذيب

الخميس، 30 يونيو 2022 10:06 م

النيابة تهيب بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول جريمة قتل شيماء جمال

الخميس، 30 يونيو 2022 09:36 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة