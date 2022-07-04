حبس عاطل متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى بولاق الدكرور

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويعد رجال الطب الشرعى تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجنى عليه، لبيان أسباب وتاريخ الوفاة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث أن مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء تواجدهما بأحد شوارع بولاق الدكرور، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض كان بحوزته.

أضاف المتهم أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة، وأن الخلاف الذي اشتعل بينهما دفعه للاعتداء عليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، وأصيب بجرح طعني أدى لمقتله في الحال، نتيجة اعتداء صديقه عليه، بسبب خلافات بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.