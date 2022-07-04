النائب العام السوداني يُشكل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث مسيرات 30 يونيو

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أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث مسيرات 30 يونيو الماضي برئاسة رئيس نيابة عامة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن اللجنة تختص بالتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو، وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين، وحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم، وتقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام وغيرها من المهام.

ووجه النائب العام بأن تباشر اللجنة عملها فور أداء القسم أمامه.